«Не понимаю этого». Экс-судья Бурруль оценил судейство в матче «Реала» с «Альмерией»

Бывший испанский арбитр Альфонсо Перес Бурруль высказался о судействе в матче 21-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией», а также оценил все спорные эпизоды встречи. Напомним, «Реал» вырвал победу у «Альмерии» со счётом 3:2, отыгравшись с 0:2.

«Есть три пограничных действия с большим количеством интерпретаций.

Пенальти в ворота «Альмерии». Кайки сыграл рукой, но рука защитника «Альмерии» оказалась в естественной позиции после того, как он потерял равновесие.

Отменённый гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала». Я не думаю, что VAR мог оценить и увидеть, был ли фол со стороны Лопи в этом эпизоде. Если бы не было свистка на поле, то гол должен был быть засчитан.

Гол Винисиуса. Судья на поле указывает на то, что Винисиус подыграл себе рукой, а затем гол был засчитан после консультации с VAR. Я не понимаю этого решения судьи», — приводит слова Бурруля Marca.

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Напомним, по ходу встречи возникли три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу «Альмерии», для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора. Сначала судья принял решение поставить пенальти в ворота «Альмерии» на 56-й минуте встречи, который в итоге реализовал Джуд Беллингем. После этого Маэсо решил отменить гол «Альмерии» в ворота «Реала» на 62-й минуте матча. Затем арбитр вновь принял решение в пользу «Реала», засчитав гол Винисиуса на 67-й минуте после просмотра видеоповтора. Благодаря в том числе решениям арбитра «Реал» смог сравнять счёт в матче, отыгравшись с 0:2.