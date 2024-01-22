Анчелотти отреагировал на недовольство болельщиков «Реала» игрой в матче с «Альмерией»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в матче 21-го тура испанской Примеры с «Альмерией» (3:2).

«Странная игра. Первый тайм был очень плохим. Я плохо оценил вчерашнюю тренировку. Это была уставшая команда. Второй тайм был чем-то другим, и у нас была поддержка и драйв этого стадиона, что очень важно. Свист болельщиков? Я понимаю. В первом тайме так играть нельзя. Такая реакция логична», — приводит слова Анчелотти Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на одно очко. В следующем туре «Реал» встретится с «Лас-Пальмасом». Матч состоится 27 января.

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