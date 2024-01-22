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Юрист объяснил, почему Промес смог поехать на сборы «Спартака» в ОАЭ без риска экстрадиции

Юрист объяснил, почему Промес смог поехать на сборы «Спартака» в ОАЭ без риска экстрадиции
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Спортивный юрист Юрий Зайцев объяснил, почему нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес смог поехать на учебно-тренировочные сборы команды в ОАЭ без риска экстрадиции.

«Я не знаком с ситуацией изнутри. Но, возможно, прибытие Промеса на сборы с командой связано с тем, что он получил Emirates ID — то есть визу на въезд. Это развеяло сомнения в том, пустят ли его или нет в ОАЭ. Если он получил визу, значит, прошёл все соответствующие проверки. Это гарантирует, что он въедет на территорию страны.

Что касается экстрадиции, то виза от этого не защищает. Но, насколько я понимаю, дело Промеса находится в апелляции, и, поскольку нет окончательного решения суда, не должно быть риска экстрадиции», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Квинси Промес в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Сообщалось, что Квинси стал резидентом ОАЭ и сможет поехать на сбор команды. Однако потом возникли слухи о риске экстрадиции футболиста, ведь у него есть несколько уголовных дел на родине — в Нидерландах.

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