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«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» в товарищеском матче

«Оренбург» сыграл вничью с «Навбахором» в товарищеском матче
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Сегодня, 22 января, футбольный клуб «Оренбург» встретился с «Навбахором» из Узбекистана. Товарищеский матч прошёл в Белеке (Турция) в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд. Игра завершилась со счётом 2:2.

Первый тайм матча «Оренбург» проиграл со счётом 0:1. Во второй половине встречи российский клуб пропустил второй мяч. Однако благодаря двум голам в компенсированное арбитром время оренбуржцы спаслись от поражения.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Оренбург» располагается в зоне стыковых матчей, на 14-м месте с 15 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками. Действующий чемпион страны «Зенит» в нынешнем розыгрыше РПЛ занимает второе место.

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