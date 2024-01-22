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«В лицо мне ничего не сможет сказать». Петржела ответил Радимову на слова о казино

«В лицо мне ничего не сможет сказать». Петржела ответил Радимову на слова о казино
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова бывшего футболиста сине-бело-голубых и сборной России Владислава Радимова, который ранее заявил, что давал взаймы деньги на азартные игры в казино бывшему тренеру сине-бело-голубых Петржеле.

«Я брал деньги в долг у футболистов, чтобы смог сыграть в казино? Это неправда, я никогда этого не делал. Кто меня знает лично, знает, что у меня только профессиональные отношения с футболистами.

Радимов — шоумен, в лицо он мне ничего не сможет сказать, не воспринимайте его всерьёз», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, Радимов выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2003 по 2008 год, а Петржела являлся главным тренером сине-бело-голубых с 2003 по 2006 год.

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