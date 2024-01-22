Нападающий «Ньюкасла» Уилсон отказался от перехода в «Милан»

Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон не захотел перебираться в «Милан» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок принял подобное решение во многом из-за того, что «россонери» предлагали ему выступать на непрофильной позиции. Уилсон уверен, что не сможет регулярно проходить в состав итальянского клуба, так как все нападающие команды находятся в хорошей форме.

Уилсон выступает за «Ньюкасл» с 2020 года. В текущем сезоне форвард провёл за «сорок» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее стали известны имена кандидатов на усиление центральной линии обороны «Милана».