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Казадей получит шанс проявить себя в «Челси»

Казадей получит шанс проявить себя в «Челси»
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Молодой итальянский полузащитник Чезаре Казадей будет подтягиваться к играм «Челси» во второй половине нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, 21-летний игрок недавно вернулся в расположение лондонцев из «Лестера», за который выступал на правах аренды.

По информации источника, тренерский штаб высоко ценит талант хавбека и предоставит ему шанс в некоторых матчах английской Премьер-лиги. Отмечается, что в Кубке Англии и Кубке лиги итальянец не сможет принимать участие, так как был задействован в данных турнирах в составе «Лестера».

Казадей перешёл в «Челси» в августе 2022 года из «Интера» за € 14,86 млн. В первой половине нынешнего сезона полузащитник провёл за «Лестер» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее стало известно, что форвард «Челси» Кристофер Нкунку не сможет принять участие в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Мидлсбро».

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