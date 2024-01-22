«Бюджет был 0». Мележиков — о проблемах с финансированием «Спартака» при Федуне

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о работе в стане красно-белых в период с февраля по август 2022 года.

«В тот период мы шли с серьёзным сокращением бюджета. Он был сокращён в разы. Цифры не могу раскрывать, но существенное сокращение, которое могло полностью переформатировать и основной состав, мы говорили об этом с Федуном. Нам нужно было бы работать над сокращением или разрывом контрактов с «богатыми» футболистами.

Почему этого не произошло? Леонид Арнольдович требовал, а мы, глядя с Каттани друг другу в глаза, работали над этим, но не понимали, как это можно сделать. Мы понимали, к чему это приведёт, но убедить Федуна не могли. Могло бы быть такое, что пришлось бы расстаться с дорогими футболистами? Да, вплоть до того, что к основе подтягивали бы только молодёжку. Трансферный бюджет был 0, сократили «Спартак-2». Наверное, на тот момент это решение было верным. Основная причина не сколько деньги, столько нежелание сниматься по ходу чемпионата. Потом, как понимаю, с неоглашённой нам продажей клуба, постепенно мы вышли на приемлемый бюджет и его уже презентовали представителям нового акционера», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, в августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100% акций «Спартака» и об уходе Леонида Федуна с руководящих позиций в клубе. Совладельцы «Лукойла» приобрели «Спартак» у предпринимателя Андрея Червиченко в 2004 году. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года по июнь 2023 года.