Агент Моуринью: Жозе — особенный, у него не возникнет проблем с поиском клуба

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы португальского специалиста Жозе Моуринью, высказался о профессиональном будущем своего клиента.

«Безусловно, Жозе не нуждается в представлении. Титулы, которые он завоевал, говорят сами за себя. Он больше, чем просто тренер. Жозе — особенный специалист, у которого никогда не возникнет проблем с поиском нового клуба.

Интерес со стороны команд из Саудовской Аравии? Это правда, несколько месяцев назад у Моуринью была возможность поехать тренировать в эту страну. Он отказался от этой идеи, так как хотел остаться в «Роме», — приводит слова Мендеша Record.

Напомним, об увольнении Моуринью из «Ромы» стало известно во вторник, 16 января. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.