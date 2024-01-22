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Евгений Мележиков рассказал про срыв трансфера экс-игрока «Краснодара» Налдо летом 2022-го

Евгений Мележиков рассказал про срыв трансфера экс-игрока «Краснодара» Налдо летом 2022-го
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал про срыв трансфера экс-защитника «Краснодара» Налдо летом 2022 года.

«У него действительно были проблемы с коленями. Я не был против подписания Налдо, я был против его подписания на контракт по схеме «2+1». Я даже не касаюсь денег. Я был готов к «1+1». В данной ситуации просто врачи не рекомендовали (другую продолжительность контракта. — Прим. «Чемпионата»).

Сделка сорвалась из-за тогдашних плохих отношений с Германом Ткаченко? Нет, его не было в сделке. Мне это было неинтересно, здесь сам факт по сроку с учётом хронических проблем с коленями», — сказал Мележиков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, Налдо выступал в России за «Краснодар» в сезоне-2016/2017. Потом футболист поиграл за испанский «Эспаньол» и турецкий «Антальяспор». При этом 35-летний защитник летом 2022 года перебрался в саудовский «Аль-Таавун».

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