Мележиков рассказал, как менялось отношение Абаскаля к судьям матчей «Спартака»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как менялось отношение нынешнего главного красно-белых Гильермо Абаскаля к судьям матчей «Спартака».

«Гильермо стал другим человеком. В первые полгода у него не было возможности и желания заикнуться о судьях, о состоянии поля. Мы были в постоянном диалоге, и я ему объяснял, приводил статистику, что не только ошибаются против нас, ошибаются и против других. Говорил, что в этой ситуации мы точно были не худшими. Из-за его нервозности и непонимания ему и команде я организовал встречу с Главой судейского комитета, мне она понравилась. Потом всё это пошло, и в каждом проигрыше начался поиск проблем», — сказал Мележиков в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 20 июня 2023 года «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Евгений Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года.