Глава Суперлиги заявил, что подписка на футбол будет стоит € 10, ранее она была бесплатной

Анас Лаграри, который является соучредителем компании A22 Sports Management, владеющей Европейской Суперлигой, заявил, что подписка на футбол для фанатов будет стоить € 10. При этом ранее сообщалось, что футбольная подписка будет бесплатной, сообщает Ouest France.

Напомним, 21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. У организаций нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе, и Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом.

При этом в мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции. В апреле того же года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. В неё вошли английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Атлетико» Мадрид, «Барселона», «Реал» Мадрид, а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».