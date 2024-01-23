Экс-игрок «Спартака» Зуев объяснил, почему выбрал сборную Казахстана вместо России

Полузащитник тульского «Арсенала», а также бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Александр Зуев рассказал, почему принял решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Казахстана вместо России.

«Как пришел к этому выбору? Захотел играть на международном уровне. Я родился, вырос и делал свои первые футбольные шаги именно в Казахстане, у меня там осталось много друзей. Это моя историческая родина.

Как отреагировали близкие? Были только рады, что буду играть за Казахстан. Многие сказали, что давно пора. Мои родители, бабушки, дедушки — все родились там, они были счастливы», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

Напомним, Зуев родился в Казахстане, но прошёл через молодёжные команды России всех возрастов. Однако в основную сборную России вызова так и не получил. Позже Зуев получил казахстанское гражданство и осенью дебютировал за сборную.