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«Мыльная опера». Роналдо высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

«Мыльная опера». Роналдо высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
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Бывший нападающий «Реала» Роналдо высказался о возможном переходе форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

«Реал» всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что это мы видим это сейчас. Я не знаю, что в итоге произойдёт, но это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», – приводит слова Роналдо RMC Sport.

Мбаппе защищает цвета «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом действует до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего оценивается в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и шесть результативных передач.

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