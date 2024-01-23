«Реал» в матче с «Альмерией» переписал необычный клубный рекорд

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в матче 21-го тура Ла Лиги – 3:2. Даниэль Карвахаль забил победный гол на 98-й минуте и 33-й секунде. Это самый поздний победный гол «Реала» в истории турнира, сообщает аккаунт MisterChip на странице в Х (Ранее Twitter).

До этого рекорд принадлежал Гонсало Игуаину – 96 минут и 1 секунда в матче с «Атлетико» в 2008 году.

Напомним, по ходу встречи возникли три спорных эпизода, разрешившихся не в пользу «Альмерии», для вынесения решения по которым главный арбитр встречи Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо прибегал к помощи видеоповтора.

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» располагается на втором месте с 48 очками. Лидером чемпионата после 20 проведённых игр является «Жирона», у которой 49 очков.

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