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«Реалу» покорилось невероятное и уникальное достижение в истории Ла Лиги

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» в матче 21-го тура Ла Лиги – 3:2. Даниэль Карвахаль забил победный гол на 98-й минуте 33-й секунде.

Благодаря данной победе «Реал» стал первым клубом Ла Лиги, которому удалось выиграть 1000 матчей на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ранее подобную отметку не преодолевал ни один клуб испанского чемпионата, сообщает журналист Педро Мартин в соцсети Х (ранее Twitter).

«Валенсия» одержала 906 побед на «Месталье», а «Барселона» отпраздновала 889 побед на своей арене «Камп Ноу».

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» располагается на втором месте с 48 очками. Лидером чемпионата после 20 проведённых игр является «Жирона», у которой 49 очков.

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