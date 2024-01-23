Глава Суперлиги: переговоры с клубами прошли успешно, но пока они не заявляют об этом

Бернд Райхарт, главный директор компании А22 Sports, занимающейся разработкой Европейской Суперлиги, заявил, что недавно он вновь провёл переговоры с европейскими клубами, которые подтвердили своё желание присоединиться к новому турниру.

«У нас был очень позитивный разговор со многими клубами. Некоторые из них не хотят публиковать информацию. Клубы сказали мне, что они уже сделали официальные заявления, при этом даже не упомянув Суперлигу. Это похоже на то, как руководители говорят: «Этот тренер остаётся с нами навсегда», — приводит слова Райхарта журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 22 января, Анас Лаграри, являющийся соучредителем компании A22 Sports Management, владеющей Европейской Суперлигой, заявил, что были проведены переговоры с 50 клубами, 20 из которых согласились присоединиться к новому проекту.