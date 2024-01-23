Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбия — Камерун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Суперлиги: переговоры с клубами прошли успешно, но пока они не заявляют об этом

Глава Суперлиги: переговоры с клубами прошли успешно, но пока они не заявляют об этом
Аудио-версия:
Комментарии

Бернд Райхарт, главный директор компании А22 Sports, занимающейся разработкой Европейской Суперлиги, заявил, что недавно он вновь провёл переговоры с европейскими клубами, которые подтвердили своё желание присоединиться к новому турниру.

«У нас был очень позитивный разговор со многими клубами. Некоторые из них не хотят публиковать информацию. Клубы сказали мне, что они уже сделали официальные заявления, при этом даже не упомянув Суперлигу. Это похоже на то, как руководители говорят: «Этот тренер остаётся с нами навсегда», — приводит слова Райхарта журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, вчера, 22 января, Анас Лаграри, являющийся соучредителем компании A22 Sports Management, владеющей Европейской Суперлигой, заявил, что были проведены переговоры с 50 клубами, 20 из которых согласились присоединиться к новому проекту.

Материалы по теме
Суперлига провела переговоры с 50 клубами и получила «да» от 20 из них — Ouest France
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android