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Джон Олдридж: Диогу Жота — один из лучших игроков «Ливерпуля»

Джон Олдридж: Диогу Жота — один из лучших игроков «Ливерпуля»
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Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о португальском нападающем «красных» Диогу Жоте.

«Карра (Джейми Каррагер. — Прим. «Чемпионата») считает, что Жота является одним из лучших игроков «Ливерпуля» за всё время существования английской Премьер-лиги? Я тоже так думаю. Он очень хорош, как и другие нападающие, но когда дело доходит до завершения атак… Абсолютно лучший. Диогу нужно оставаться в форме и продолжать в том же духе. Безусловно, он на это способен», — написал Олдридж в своей колонке для Liverpool Echo.

Напомним, в состоявшемся в воскресенье, 21 января, матче с «Борнмутом» португальский нападающий оформил дубль, а «Ливерпуль» добился победы со счётом 4:0. После 21 тура мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 48 очков. На втором месте расположился «Манчестер Сити» (43 очка), но «горожане» провели на одну игру меньше.

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