Геннадий Орлов рассказал, почему Абаскаль не ушёл из «Спартака» в «Кадис»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о том, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не возглавил «Кадис», несмотря на заинтересованность испанского клуба в услугах специалиста.

«Ну что такое «Кадис»? Это команда, которая бьётся за выживание. А здесь «Спартак»! Тренер Абаскаль даже не выбирал. Он видит, какой интерес к «Спартаку», сколько болельщиков. И у него получается. Я думаю, что его ухода больше хотели те, кто против Абаскаля! Журналисты, кто-то пишет, что его пора отправлять. Он сейчас на ходу. Малышев говорит, что они доверяют ему. Вырваться из этого в «Кадис», где он никого не знает, в новую команду? Будет дома? Какой дом? Сегодня дом – это работа, где ты находишься», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, вчера, 22 января, Абаскаль сообщил, что он остаётся в «Спартаке».