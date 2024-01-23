Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мавритания — Алжир. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Наполи» Де Лаурентис: не вижу смысла в существовании Суперкубка Италии

Президент «Наполи» Де Лаурентис: не вижу смысла в существовании Суперкубка Италии
Комментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после поражения своего клуба в финале Суперкубка Италии с «Интером» (0:1) заявил о нецелесообразности проведения этого турнира в дальнейшем.

Суперкубок Италии . Финал
22 января 2024, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 90+1'    
Удаления: Симеоне – 60' / нет

«Я не хотел, чтобы мы участвовали в Суперкубке Италии ещё четыре или пять месяцев назад, поскольку на тот момент у нас впереди было слишком много матчей и не следовало добавлять новые игры за пределами Италии. Я думаю, что со следующего сезона, когда увеличится число игр из-за реформ УЕФА, нет реальной причины для существования Суперкубка», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, единственный гол в финале Суперкубка Италии забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

В 1/2 финала этого турнира «Наполи» со счётом 3:0 разгромил «Фиорентину».

Материалы по теме
Президент «Наполи» — о поражении в матче с «Интером»: мы не виним тех, кто победил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android