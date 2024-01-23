Президент «Наполи» Де Лаурентис: не вижу смысла в существовании Суперкубка Италии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после поражения своего клуба в финале Суперкубка Италии с «Интером» (0:1) заявил о нецелесообразности проведения этого турнира в дальнейшем.

«Я не хотел, чтобы мы участвовали в Суперкубке Италии ещё четыре или пять месяцев назад, поскольку на тот момент у нас впереди было слишком много матчей и не следовало добавлять новые игры за пределами Италии. Я думаю, что со следующего сезона, когда увеличится число игр из-за реформ УЕФА, нет реальной причины для существования Суперкубка», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, единственный гол в финале Суперкубка Италии забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

В 1/2 финала этого турнира «Наполи» со счётом 3:0 разгромил «Фиорентину».