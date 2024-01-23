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Канчельскис: дилетантов в футболе очень-очень много. Зачем мне тратить нервы на них?

Канчельскис: дилетантов в футболе очень-очень много. Зачем мне тратить нервы на них?
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Российский тренер Андрей Канчельскис считает, что в футболе большое количество дилетантов.

«В Узбекистане аким спускался в раздевалку, вёл долгие беседы: а почему такая замена, почему играл тот, а не этот? Все всё прекрасно понимают, но люди подстраиваются под это и становятся пластилиновыми тренерами. Дай бог им здоровья. И во второй лиге России, когда только начинал тренировать, разное бывало. В Новотроицке раздавались звоночки из администрации одной области: «Помогите». Я вежливо отсылал, отвечал, что мы в эти игры не играем. У меня всегда будут разногласия с нефутбольными людьми, которые не играли и не знают, что такое вообще футбол. С проходимцами, жуликами, негодяями у меня не может быть компромиссов — всегда будет война.

Где-то эмоции перехлёстывали, переходили на повышенные тона. А сейчас понимаю: разговаривать с такими бесполезно. Спасибо — до свидания. Зачем мне тратить свои нервы и время на этих дилетантов? А их, к сожалению, очень-очень много», — сказал Канчельскис в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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