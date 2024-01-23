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Bild: сегодня «Ньюкасл» и «Бавария» проведут финальные переговоры по трансферу Триппьера

Bild: сегодня «Ньюкасл» и «Бавария» проведут финальные переговоры по трансферу Триппьера
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В ближайшие часы представители «Ньюкасла» и «Баварии» проведут встречу, на которой обсудят условия перехода правого защитника «сорок» Кирана Триппьера в мюнхенский клуб. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, эта встреча станет финальной в переговорном процессе между клубами. Именно в ходе неё окончательно определится, перейдёт ли 33-летний футболист в «Баварию» или останется в английском клубе.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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