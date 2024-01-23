Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мавритания — Алжир. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ренато Гойковича не исключил уход игрока из «Оренбурга» зимой

Агент Ренато Гойковича не исключил уход игрока из «Оренбурга» зимой
Комментарии

Футбольный агент Ромео Филипович, представляющий интересы Ренато Гойковича, не исключил уход игрока из «Оренбурга» в зимнее трансферное окно.

«У Ренато контракт с «Оренбургом» до этого лета. На данный момент он игрок этого клуба. Мы не знаем, что может случиться дальше, но пока он останется тут. За эти две недели мы тоже не знаем, как могут сложиться обстоятельства, посмотрим. Не могу сказать, останется ли он в это трансферное окно в клубе. В футболе возможно всё. Сейчас он в «Оренбурге», скоро у них товарищеская игра.

Конечно, есть клубы, которые в нём заинтересованы. Но мы далеки от подписания. Ренато сконцентрирован на «Оренбурге», — сказал Филипович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Сделка-бомба от «Зенита»! Везут звезду из Москвы за большие деньги! Трансферы РПЛ — LIVE
Live
Сделка-бомба от «Зенита»! Везут звезду из Москвы за большие деньги! Трансферы РПЛ — LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android