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Андрей Аксёнов: у Тикнизяна в «Зените» будет ожесточённая борьба за стартовый состав

Андрей Аксёнов: у Тикнизяна в «Зените» будет ожесточённая борьба за стартовый состав
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Бывший тренер ЦСКА Андрей Аксёнов отреагировал на новость о высокой вероятности перехода Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

«Думаю, что Наир готов к конкуренции в «Зените». Он уже несколько сезонов показывает хорошую игру в «Локомотиве». Может, поступило предложение, которое сейчас соответствует его нынешней готовности и амбициям. Хочется посмотреть на него в таком клубе. Пожелаем ему, чтобы он продолжал прогрессировать и не останавливался.

Но нужно понимать, что в «Зените» высокая конкуренция. Чтобы себя показать с хорошей стороны, нужно её выигрывать. Потом уже можно будет говорить о европейских клубах. Вполне ожидаемо, что у него будет ожесточённая борьба за стартовый состав», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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