Гришин: переход Тикнизяна в «Зенит» — хороший ход с точки зрения бизнеса

Помощник главного тренера в академии ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новости о возможном трансфере Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит».

«Я так понял, что за Тикнизяна € 12 млн предлагают. Если «Локомотиву» это выгодно и всех всё устраивает, то Наир перейдёт. Если смотреть с точки зрения бизнеса, «Локомотив» купил Тикнизяна за € 5 млн и продаёт за € 12 млн, это хороший ход. Футбол – это бизнес.

Тикнизяну только удачи! Если его устраивает переход в «Зенит», то дай бог. Он неплохой футболист, очень сильно прибавил за последнее время. Только ему решать, хочет ли он переходить.

Я рад за каждого футболиста, которого тренировал, который играет в высшем чемпионате России. Я рад за Тикнизяна, Чалова, Кучаева, за Головина с Караваевым. Если люди играют в высшей лиге, зарабатывают хорошие деньги, на хорошем счету и выступают за сборную, то я за любого игрока рад и слежу за ними», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.