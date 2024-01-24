Юран: смешно читать, что в «Пари НН» зреет скандал. Хочу передать писакам: не дождётесь!

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал информацию о назревающем конфликте в клубе. Ранее в СМИ появились сообщения, что тренер попросил руководство клуба убрать полузащитника Николая Калинского.

«С удивлением прочитал на одном из сайтов, якобы Юран указал на дверь Калинскому и в команде назревает скандал. Полнейшая чепуха! Смешно читать. Если бы эти эти слухи соответствовали действительности, наверное, Калинский не играл бы в последнем контрольном матче «Пари НН». А он вышел в первом тайме, в котором участвовали преимущественно игроки стартового состава. Есть конкуренция, все готовятся. На Калинского мы в любом случае рассчитываем. От этих вбросов просто противно. Футболисты же это читают. Не знаю, кому выгодно распространять эти сплетни, но хочу передать этим писакам: всё у нас хорошо, не дождётесь!» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.