Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: смешно читать, что в «Пари НН» зреет скандал. Хочу передать писакам: не дождётесь!

Юран: смешно читать, что в «Пари НН» зреет скандал. Хочу передать писакам: не дождётесь!
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал информацию о назревающем конфликте в клубе. Ранее в СМИ появились сообщения, что тренер попросил руководство клуба убрать полузащитника Николая Калинского.

«С удивлением прочитал на одном из сайтов, якобы Юран указал на дверь Калинскому и в команде назревает скандал. Полнейшая чепуха! Смешно читать. Если бы эти эти слухи соответствовали действительности, наверное, Калинский не играл бы в последнем контрольном матче «Пари НН». А он вышел в первом тайме, в котором участвовали преимущественно игроки стартового состава. Есть конкуренция, все готовятся. На Калинского мы в любом случае рассчитываем. От этих вбросов просто противно. Футболисты же это читают. Не знаю, кому выгодно распространять эти сплетни, но хочу передать этим писакам: всё у нас хорошо, не дождётесь!» — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
В «Пари НН» прокомментировали возможный уход полузащитника Николая Калинского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android