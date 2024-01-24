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Полузащитник «Интера» Сенси близок к переходу в «Лестер»

Полузащитник «Интера» Сенси близок к переходу в «Лестер»
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Итальянский «Интер» и «Лестер» близки к заключению сделки по переходу в английский клуб полузащитника Стефано Сенси. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, в итальянце заинтересован лично главный тренер «лис» Энцо Мареска, который видит в игроке усиление состава и рассчитывает на его помощь в борьбе за выход в английскую Премьер-лигу.

Стефано Сенси является игроком сборной Италии. В текущем сезоне полузащитник отыграл 65 минут в четырёх матчах за «Интер» во всех турнирах. За отведенное время игрок результативными действиями не отметился. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 4 млн.

Напомним, «Лестер», занявший по итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги 18-е место и покинувший элитный английский дивизион, сейчас располагается на первой строчке турнирной таблицы Чемпионшипа. Отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков.

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