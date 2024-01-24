Полузащитник «Барселоны» Ромеу может стать игроком «Бешикташа»

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Хавбек «Барселоны» Ориоль Ромеу может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, в приобретении 32-летнего полузащитника всерьёз заинтересован турецкий «Бешикташ». Руководство стамбульцев предпримет попытки по подписанию испанского футболиста уже в текущее трансферное окно.

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Ромеу является воспитанником «Барселоны», он вернулся в каталонский клуб минувшим летом. В текущем сезоне хавбек провёл за сине-гранатовых 21 матч, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Ромеу со стороны «Ромы».