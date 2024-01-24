Игрок «Балтики» Маляров назвал свою первую зарплату во время выступления за «Волгу НН»

Футболист калининградской «Балтики» Кирилл Маляров назвал свою первую зарплату во время выступления за нижегородскую «Волгу».

«Какая была первая зарплата? Как раз в дубле «Волги», получал вроде шесть тысяч рублей. Следующая зарплата — 25 тысяч», — приводит слова Малярова «Матч ТВ».

Маляров является воспитанником академии «Спартака», откуда отправился в молодёжную команду нижегородской «Волги» летом 2013 года. Потом Кирилл поиграл за «Динамо-2», «Олимпиец», «Ротор», «Ростов», «Пари Нижний Новгород», белорусскую «Белшину», казахстанский «Шахтёр» из Караганды и летом 2022 года перебрался в стан балтийцев.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист сыграл за «Балтику» 24 матча во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Малярова составляет € 700 тыс.