Бальде получил травму и был заменён уже на 23-й минуте матча «Атлетик» — «Барселона»

Продолжается матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Левый защитник «Барселоны» Алекс Бальде получил повреждение по ходу первого тайма матча. В результате игрок обороны был вынужденно заменён ещё до конца первой половины встречи, на 23-й минуте — вместо него вышел 17-летний защитник Эктор Форт. Стоит отметить, что на данный момент степень серьёзности травмы Бальде неизвестна.

Бальде покинул поле на 23-й минуте матча «Атлетик» — «Барселона из-за повреждения Фото: Diego Souto/Getty Images

Напомним, на пути к 1/4 финала турнира «Барселона» обыграла «Барбастро» (3:2) и «Унионистас» (3:1). «Атлетик», в свою очередь, был сильнее «Кайона» (3:0) и «Алавеса» (2:0).