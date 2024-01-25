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Игрок «Балтики» Маляров рассказал, как сбежал из «Спартака» ради игровой практики

Игрок «Балтики» Маляров рассказал, как сбежал из «Спартака» ради игровой практики
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Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров рассказал, как сбежал из московского «Спартака» ради игровой практики.

«Да, я сбежал на просмотр в «Волгу НН». Сказал, что заболел. Но спасибо бывшему тренеру академии имени Фёдора Черенкова и молодёжного «Спартака» Владимиру Евгеньевичу Бесчастных, что он вошёл в мою ситуацию и отпустил. Мы с ним хорошо поговорили. Я ему сказал, что мало играю. А там это другой уровень, дублирующие составы. Если буду там играть, это будет отлично для меня», — приводит слова Малярова «Матч ТВ».

Маляров является воспитанником академии «Спартака», откуда отправился в молодёжную команду нижегородской «Волги» летом 2013 года. Потом Кирилл поиграл за «Динамо-2», «Олимпиец», «Ротор», «Ростов», «Пари Нижний Новгород», белорусскую «Белшину», казахстанский «Шахтёр» из Караганды и летом 2022 года перебрался в стан балтийцев.

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