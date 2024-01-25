«Амкар» арендовал вратаря Исмагилова у «Рубина»

Пермский «Амкар» арендовал вратаря Артёма Исмагилова у казанского «Рубина» до конца сезона.

«Исмагилов переходит в «Амкар» на правах аренды до конца сезона ФНЛ-2. Артём – воспитанник Академии клуба. С 2021 года выступает в главной команде «Рубина». С февраля по июнь 2023 года находился в аренде в ФК «Зенит-Ижевск». Удачи, Артём!» — сообщает пресс-служба «Рубина».

В нынешнем сезоне 19-летний голкипер принял участие в семи матчах за «Рубин-2» в ЛЕОН-Второй лиге, где пропустил пять мячей и четыре встречи сыграл «на ноль». При этом рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 50 тыс.

«Амкар» в нынешнем сезоне после 18 сыгранных матчей во Второй лиге располагается на седьмом месте с 24 очками.