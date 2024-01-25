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«Ливерпуль» установил рекорд по количеству выходов в финал Кубка английской лиги

Вчера, 24 января, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» в ответном полуфинале Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1, но благодаря победе в первом матче команда Клоппа смогла выйти в финал турнира (2:1 – общий счёт).

Таким образом, «Ливерпуль» вышел в свой 14 финал Кубка английской лиги, что является рекордом среди всех команд Англии. Также «мерсисайдцы» выигрывали данный турнир 9 раз, что тоже является рекордом.

Второе место по количеству выходов в решающий матч является «Манчестер Юнайтед» — 10.

В финале «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Челси». Встреча состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли».

После 21 тура команда Клоппа лидирует в АПЛ с 48 очками. Второе место занимает «Манчестер Сити» (43 очка).

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