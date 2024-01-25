36-летний Глушаков: люди играют и в 37-38, примеров достаточно — Модрич, Роналду, Месси

Проходящий тренировочные сборы вместе с «Ростовом» 36-летний полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков высказался о готовности играть в футбол со стороны возрастных игроков.

«Сейчас не смотрят, молодой ты или взрослый, главное — выдерживать нагрузки, показывать игру. Это какие-то иллюзии, что ставка только на молодёжь. Бывает и такое, что люди играют и в 37, и в 38. Примеров достаточно: и Модрич, и Криштиану, и Месси. Доказывать нужно всё здесь и сейчас, на футбольном поле», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Экс-полузащитнику и экс-капитану московского «Спартака» Денису Глушакову 27 января 2024 года исполнится 37 лет. Зимнее межсезонье 2024 года футболист проводит в составе «Ростова» по договорённости с его главным тренером Валерием Карпиным. При этом у Глушакова есть действующий контракт со «Спартаком» из Костромы, который по итогам осени 2023 года опустился в группу «Серебро» дивизиона А Второй лиги. В семи матчах за костромичей в группе «Золото» хавбек записал на свой счёт одну голевую передачу.