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«Барселона» допустила 29 ударов по своим воротам в игре с «Атлетиком»

«Барселона» допустила 29 ударов по своим воротам в игре с «Атлетиком»
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Завершился матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречались «Атлетик» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Баски добыли важную победу в дополнительное время — 4:2.

«Атлетик» за 120 минут игры нанёс по воротам «Барселоны» 29 ударов. Из них в створ пришлись только семь выстрелов. Данный результат по допущенным ударам по своим воротам стал для каталонцев худшим как минимум с сезона-2013/2014, сообщает Opta. «Барселона», в свою очередь, смогла нанести лишь семь ударов (из них четыре в створ).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Помимо «Атлетика», в полуфинал Кубка Испании уже вышли «Мальорка» и «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. За ещё одно место поборются «Атлетико» и «Севилья».

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    
Турнирная сетка Кубка Испании - 2023/2024
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