«Барселона» допустила 29 ударов по своим воротам в игре с «Атлетиком»

Завершился матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречались «Атлетик» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Баски добыли важную победу в дополнительное время — 4:2.

«Атлетик» за 120 минут игры нанёс по воротам «Барселоны» 29 ударов. Из них в створ пришлись только семь выстрелов. Данный результат по допущенным ударам по своим воротам стал для каталонцев худшим как минимум с сезона-2013/2014, сообщает Opta. «Барселона», в свою очередь, смогла нанести лишь семь ударов (из них четыре в створ).

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Помимо «Атлетика», в полуфинал Кубка Испании уже вышли «Мальорка» и «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. За ещё одно место поборются «Атлетико» и «Севилья».