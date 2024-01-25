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Сампаоли: роль тренера обесценивается — мне не нравится, во что превратился футбол

Сампаоли: роль тренера обесценивается — мне не нравится, во что превратился футбол
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Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался о недостатках современного футбола.

«Я не вижу гармонии в нынешнем футболе, а вижу только слишком много индивидуальных интересов. Это всё похоже на истерику. Все тренеры мира должны с этим бороться.

Что меня действительно беспокоит, так это отказ многих тренеров от своих идей для достижения результата, будто эти самые идеи не работают. Мы очень легко говорим: «Это не работает, сделаем по-другому», но с другими игроками, другими приоритетами.

В результате этого обесценивается роль тренера. Я это не принимаю и пытаюсь с этим бороться. Мне не нравится то, во что превратился современный футбол, но тренерская работа мне всё ещё по душе», — приводит слова Сампаоли L'Equipe.

Помимо сборной Аргентины, Сампаоли на протяжении профессиональной карьеры работал с Чили, «Марселем», «Севильей» и «Фламенго». С чилийцами специалист брал Кубок Америки в 2015 году. На данный момент наставник находится без клуба.

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