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Трансфер Тикнизяна согласован, «Зенит» попросил «Локо» не использовать игрока в матчах

Трансфер Тикнизяна согласован, «Зенит» попросил «Локо» не использовать игрока в матчах
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«Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по переходу защитника Наира Тикнизяна из московского клуба в петербургский. Сине-бело-голубые попросили железнодорожников не использовать игрока в товарищеских матчах на сборах. Об этом сообщает «РБ Спорт», а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

«Зенит» сделал первое предложение контракта самому Тикнизяну. Со стороны игрока пока нет окончательного ответа. «Зенит» хотел бы подписать защитника до начала второго сбора, на котором команда примет участие в международном турнире.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Локомотив» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу 24-летнего защитника Наира Тикнизяна. Сумма сделки составит € 8 млн плюс бонусы. По данным «Чемпионата», Тикнизян будет получать в Петербурге € 1,2 млн в год.

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