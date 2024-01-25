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Ермаков рассказал о разговоре с тренером ЦСКА Федотовым по поводу мизера игровой практики

Ермаков рассказал о разговоре с тренером ЦСКА Федотовым по поводу мизера игровой практики
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Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков, перешедший на правах аренды до конца сезона в «Пари НН», рассказал о разговоре с тренером армейцев Владимиром Федотовым по поводу малого количества игровой практики в московской команде.

«На тренировках я всегда всё делал на максимум. Немного переживал из-за малого игрового времени. Но не расстраивался, а работал, делал своё дело. Раз тренер так решил, так и должно быть.

Был отрезок, когда я не играл в трёх матчах подряд. Тогда решил узнать у главного тренера насчёт своих перспектив в плане игровых минут. Владимир Валентинович ответил, что надо продолжать работать, ждать своего шанса», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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