Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Татаркин: у СКА Ростов скоро столетний юбилей, а Баста уводит клуб в Медиалигу — позор!

Татаркин: у СКА Ростов скоро столетний юбилей, а Баста уводит клуб в Медиалигу — позор!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист СКА Ростов-на-Дону Александр Татаркин отреагировал на решение владельца клуба Василия Вакуленко (известного исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«Не надо было этому певцу брать команду. Занимается он пением, пусть им и занимается. Позор. Скоро у СКА Ростов 100-летний юбилей, и ты уводишь его в Медиалигу какую-то. Зачем Баста позорит клуб? Это серьёзное дело, а не шоу-бизнес. Я против того, чтобы такие люди брали великие команды.

Медиалига — другой вид спорта. Пусть открывает в Москве свой ФК «Баста», а тут пусть не трогает. Найдутся люди нормальные. Бренд СКА Ростов на уровне «Нанта» или «Монако» для Франции, «Торино» или «Сампдории» для Италии. Это клуб с историей. То, что произошло, — позор», — сказал Татаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Балахнин: печально, что СКА Ростов уходит из ФНЛ и обрывает традиции великого клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android