«Это полный бред». Экс-тренер СКА Ростов — о решении Басты перевести клуб в Медиалигу

Бывший главный тренер ростовского СКА Геннадий Бондарук отреагировал на решение владельца клуба Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста) перевести команду из Второй лиги в Медиалигу. По его мнению, такое решение является «полным бредом». По мнению Бондарука, клуб с такой историей должен существовать на профессиональном уровне.

«Конечно, Басте ближе медиафутбол. Для него это интереснее. Это вообще полный бред. Клуб с такими традициями должен существовать и играть хотя бы во Второй лиге. В такой ситуации, наверное, город должен искать спонсоров.

Баста уверен, что Медиалига — это новый вызов? Честно говоря, я этого не понимаю. Я недолго работал в СКА, но видел, насколько там болельщики заинтересованы в этом клубе. Баста же приезжал, тусовался среди болельщиков. Как он им объяснит своё решение?» — приводит слова Бондарука «РБ Спорт».

Напомним, основной проблемой, из-за которой клуб уходит из Второй лиги, Баста назвал финансовые сложности — требования с каждым годом растут, а финансовая поддержка уменьшается.