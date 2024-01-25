Руслан Нигматуллин сообщил, что получил предложение выступать за СКА Ростов в Медиалиге

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин сообщил, что получил приглашение выступать за СКА Ростов в Медиалиге.

«Могу приоткрыть секрет: я получил предложение выступать за СКА Ростов именно в Медиалиге. Что я ответил, пока оставлю в тайне», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

СКА Ростов был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года. В первой половине прошлого сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» Второй лиги, где занял шестое место из семи команд. Во второй половине сезона ростовчане успешно сражались в группе Вылета, заняв второе место, пропустив вперёд только «Севастополь». Сегодня, 25 января, владелец клуба Василий Вакуленко сообщил о решении перевести СКА из Второй лиги в Медиалигу.