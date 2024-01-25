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Клопп — о Джо Гомесе: без него не было бы ничего, чего мы добились за последние месяцы

Клопп — о Джо Гомесе: без него не было бы ничего, чего мы добились за последние месяцы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил защитника мерсисайдцев Джо Гомеса за вклад в последние успехи команды.

«Без Джо не было бы ничего, что случилось за последние 13–14 недель. То есть с тех пор, как Эндрю Робертсон выбыл с травмой плеча. Не знаю точно, сколько Гомес сыграл матчей в этом году, около 20, пожалуй. Сегодня (в матче с «Фулхэмом». — Прим. «Чемпионата») он был великолепен. Честно говоря, он спас нам жизнь самим фактом присутствия здесь. Вероятно, люди начали забывать, сколько матчей он сыграл за год, когда мы стали чемпионами, и сколько игр он сыграл, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Много, и это нормально, потому что Гомес — топ-защитник», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В рамках АПЛ в нынешнем сезоне 26-летний Гомес провёл 18 матчей и записал на свой счёт одну результативную передачу.

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