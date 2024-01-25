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Стало известно, из-за чего сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит»

Стало известно, из-за чего сорвался трансфер Тикнизяна в «Зенит»
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Трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В переговорах игрок запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по переходу защитника Наира Тикнизяна из московского клуба в петербургский. Сине-бело-голубые якобы попросили железнодорожников не использовать игрока в товарищеских матчах на сборах, пока идёт обсуждение личного контракта.

Напомним, источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» предлагает Тикнизяну около € 1,2 млн. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве».

Ранее сегодня супруга Тикнизяна сделала неоднозначный пост, который можно расценивать как намёк на переход в «Зенит».

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