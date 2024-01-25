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«ПСЖ» объявил о подписании 18-летнего бразильца Москардо

«ПСЖ» объявил о подписании 18-летнего бразильца Москардо
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Полузащитник «Коринтианса» Габриэл Москардо официально стал игроком «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Стороны заключили соглашение до конца июня 2028 года. Ближайшие шесть месяцев 18-летний хавбек проведёт в «Коринтиансе», после чего вернётся в «ПСЖ» для прохождения предсезонной подготовки. По сообщениям различных источников, французский клуб заплатит за молодого бразильца € 22 млн, ещё € 2 млн будут предусмотрены в качестве возможных бонусов.

В текущeм сезоне Москардо провёл за «Коринтианс» 22 матча во всех турнирах, в которых не сумел отметиться рeзультативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о желании флангового защитника Норди Мукиэле покинуть «ПСЖ» ради перехода в «Баварию».

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