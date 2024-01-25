Экс-тренер «Факела» Василенко: футбол в РПЛ стал непредсказуем — сейчас нет слабых команд

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко поделился мнением о нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Сезон РПЛ интересный. На самом деле, все команды играют очень ярко, на мой взгляд. Интрига сохраняется — этим же и хорош футбол. Он стал непредсказуем. Несколько лет назад говорили, что есть безоговорочный лидер в РПЛ, но в тоже время говорили, что непредсказуема ФНЛ — лучшая лига мира, когда каждый может обыграть каждого.

Сейчас, в ФНЛ также осталась непредсказуемость, азарт. РПЛ стала действительно ровной в плане содержания игры. У каждой команды есть определённый почерк, каждая даёт структуру и интересный футбол, и мысли. Становится сложно предсказать результат. Болельщики сейчас уже не могут сказать, что одна из команд выиграет сто процентов. Болельщики приходят на стадион для того, чтобы увидеть яркий футбол. Сейчас в РПЛ нет команд, которые объективно слабые», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Василенко тренировал «Факел» с 2020 по 2022 год.

После 18 туров нынешнего сезона РПЛ воронежский клуб набрал 21 очко и занимает 11-е место.