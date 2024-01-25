Неманья Матич станет игроком «Лиона» — Фабрис Хокинс

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Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, ныне выступающий за «Ренн», подпишет контракт с «Лионом». Об этом сообщает журналист Фабрис Хокинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы полностью согласовали между собой условия перехода футболиста.

35-летний Матич стал игроком «Ренна» в августе, перейдя из «Ромы» за € 2,5 млн. В текущем сезоне хавбек провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

Напомним, «Лион» находится на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции по футболу, набрав 16 очков в 18 проведённых матчах.