Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они лучше нас». Тренер «Сити» Гвардиола — о матче Кубка Англии с «Тоттенхэмом»

«Они лучше нас». Тренер «Сити» Гвардиола — о матче Кубка Англии с «Тоттенхэмом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о грядущем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом», который состоится завтра, 26 января.

Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч как финал. Со «шпорами» трудно играть. Мы хорошо играем против них, но нам не удаётся забить. Пока что они лучше нас», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В последних пяти матчах во всех турнирах, которые проводились на данном стадионе, «горожане» проиграли пять раз, не забив при этом ни одного гола. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В 1/32 финала Кубка Англии подопечные Гвардиолы разгромили «Хаддерсфилд Таун» со счётом 5:0.

Турнирная сетка Кубка Англии
Материалы по теме
Гвардиола отреагировал на слова Чеферина, обвинившего «Сити» в нарушении финансовых правил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android