«Они лучше нас». Тренер «Сити» Гвардиола — о матче Кубка Англии с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о грядущем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом», который состоится завтра, 26 января.

«Этот матч как финал. Со «шпорами» трудно играть. Мы хорошо играем против них, но нам не удаётся забить. Пока что они лучше нас», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В последних пяти матчах во всех турнирах, которые проводились на данном стадионе, «горожане» проиграли пять раз, не забив при этом ни одного гола. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

В 1/32 финала Кубка Англии подопечные Гвардиолы разгромили «Хаддерсфилд Таун» со счётом 5:0.