Форвард «Крыльев Советов» Карпицкий забил гол ударом через себя в матче с «Гостиваром»

Вчера, 25 января, в товарищеском матче между самарскими «Крыльями Советов» и македонским «Гостиваром» (3:1) один из мячей забил нападающий Егор Карпицкий. Белорусский форвард пробил ударом через себя практически с линии штрафной площади.

Видео из официального телеграм-канала «Крыльев Советов»

20-летний Карпицкий присоединился к самарским «Крыльям Советов» в текущее трансферное окно из солигорского «Шахтёра». В 2023 году Егор забил 12 голов в 13 матчах чемпионата Беларуси. В нынешнем сезоне Егор принял участие в 14 встречах клуба из Самары, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Действующее соглашение между форвардом и «Крыльями Советов» рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.