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Полузащитник сборной Египта получил травму головы, сделав сальто на тренировке

Полузащитник сборной Египта получил травму головы, сделав сальто на тренировке
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Полузащитник сборной Египта Эмам Ашур не сможет помочь своей команде в 1/8 финала Кубка Африки из-за травмы, которую получил на тренировке, сообщает RMC Sport.

По данным источника, Ашур сделал сальто на тренировке и получил травму головы и сотрясение мозга.

Напомним, ранее сообщалось, что сборной Египта не сможет помочь нападающий Мохамед Салах, который получил травму.

Напомним, за выход в четвертьфинал Кубка Африки сборная Египта встретится с ДР Конго. Матч состоится 28 января.

Напомним, на групповой стадии турнира сборная Египта заняла второе место в своей группе, набрав три очка. Команда трижды сыграла вничью.

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре.

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