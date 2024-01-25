Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки

Завершились все матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которой определились пары 1/8 финала турнира.
Кубок Африки. 1/8 финала.
Ангола – Намибия
Нигерия – Камерун
Экваториальная Гвинея – Гвинея
Египет – ДР Конго
Кабо-Верде – Мавритания
Сенегал – Кот-д'Ивуар
Мали – Буркина-Фасо
Марокко – ЮАР
Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).
В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).
Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки: