Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки

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Завершились все матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которой определились пары 1/8 финала турнира.

Кубок Африки. 1/8 финала.

Ангола – Намибия

Нигерия – Камерун

Экваториальная Гвинея – Гвинея

Египет – ДР Конго

Кабо-Верде – Мавритания

Сенегал – Кот-д'Ивуар

Мали – Буркина-Фасо

Марокко – ЮАР

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

Дидье Дрогба завёл трибуны на Кубке Африки: